В Германии более 100 тысяч человек выступили против депортации 11-классника в Гану

Более 100 тысяч человек подписали петицию с призывом не депортировать из Германии 18-летнего ученика гамбургской школы Джоэла, который прибыл в страну из Ганы, после чего решение пересмотрели.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Spiegel.

Джоэл приехал в Гамбург четыре года назад из Ганы как несовершеннолетний, без сопровождения взрослых, чтобы воссоединиться со своими отцом и сестрой. Когда парень достиг совершеннолетия, срок разрешенного пребывания закончился, и его должны были депортировать.

Учительница и одноклассники Джоэла из школы района Нельсона Манделы в общине Вильгельмсбург организовали кампанию с призывом отменить депортацию ученика. Они запустили петицию, чтобы предотвратить депортацию, которую подписали более 100 тысяч человек.

Реклама:

ФОТО: DPA

Гамбургская комиссия по делам беженцев, в конце концов, поддержала желание Джоэля остаться в Германии.

"Мы призываем Сенат (Гамбурга. – Ред.) удовлетворить просьбу о предоставлении разрешения на пребывание в сложных жизненных обстоятельствах, чтобы оно стало разрешением на проживание", – сказал председатель комиссии, депутат от Социал-демократической партии Германии Эккехард Высоцкий.

Сам Джоэл сказал, что депортация в Гану не только лишила бы его аттестата об окончании школы – он бы также был вынужден расстаться с семьей, поскольку в Германии остались бы отец и сестра.

Дискуссии относительно депортации иностранцев в Германии усилились несколько месяцев назад после серии нападений людей иностранного происхождения, иногда со смертельным исходом.

Правящая коалиция Германии, как утверждалось, стремится усилить борьбу с иностранцами, которые прославляют убийства израильских гражданских лиц или подобные террористические акты, с помощью обновленного законодательства, которое облегчит высылку их из страны.