Байден сплутав прізвище віцепрезидентки Гарріс, назвавши її Трампом

Президент Джо Байден, закриваючи саміт НАТО, вдруге за вечір публічно переплутав прізвище людини, про яку говорить.

Як повідомляє "Європейська правда" цей перелік помилок затінив результати саміту в США і став найбільш обговорюваним у США.

На фінальній пресконференції саміту Джо Байдена питали не про саміт, що минув, а про внутрішню політику, і про те чи знімається він з виборів, а також згадали про його помилку на українській події, коли помилково "дав слово Путіну", представляючи Зеленського.

Між тим, відповідаючи про продовження своєї участі у перегонах, та про те, чи може Байден поступитися місцем віцепрезидентці Камалі Гарріс, Байден знову припустився помилки і переплутав її прізвище. Іронічно, що він назвав свою віцепрезидентку "Трампом".

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"Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію щоби бути президентом", – заявив він.

Байден не помітив своєї помилки і продовжив доводити, що чинна віцепрезидентка США готова до роботи.

Попри це, він виключив своє зняття з перегонів. "Я вважаю, що я найбільш кваліфікований", – заявив він. Варто зауважити, що саміт НАТО був для Байдена, по суті, передвиборчою подією і мав на меті довести виборцям, що він готовий працювати. Однак він публічно помилився; а потім Байден виправдався за обмовку на українській події, але знову назвав Зеленського "Путіним".

Ця серія його помилок може мати неймовірне значення для перспектив переобрання Байдена на фоні теледебатів, які він провалив. Детальніше про це – статті Катастрофа у прямому ефірі.

Через це зараз у США триває дискусія про можливість заміни кандидата. Детально про це у статті "Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає"