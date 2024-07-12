Байден виправдався за обмовку на українській події, але знову назвав Зеленського "Путіним"

Президент США Джо Байден був змушений виправдовуватися за свою обмовку, коли він помилково назвав президента Володимира Зеленським президентом Путіним.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.

Він відповідав на запитання журналіста, чи не зашкодять подібні обмовки позиції Сполучених Штатів у світі.

Однак, пояснюючи свою помилку, він знову сказав "Путін" замість "Зеленський", одразу перепросивши.

Реклама:

"Чи бачите ви шкоду у тому, як я веду цю пресконференцію? Чи бачили ви успішнішу конференцію. Ви що думаєте? Я говорив про Путіна і в самому кінці сказав про Путіна, ні, перепрошую, Зеленського", – сказав Байден.

Він зазначив, що не хоче вдаватися до самовихваляння, але світові лідери дякували йому за зроблене.

"Я думав, що це була найуспішніша конференція яку я відвідував за довгий час і ще знайдіть мені лідера, який думає інакше", – заявив Байден.

Також він під час фінальної пресконференції переплутав прізвище віцепрезидентки Камали Гарріс, назвавши її "Трамп".

Як повідомлялося, Джо Байден під час виступу щодо "українського компакту" зробив прикру обмовку.

Взимку Байден обмовився під час передвиборчого заходу, переплутавши колишніх канцлерів Німеччини – це буда друга його схожа обмовка менш ніж за тиждень.