Байден спутал фамилию вице-президента Харрис, назвав ее Трампом

Президент Джо Байден, закрывая саммит НАТО, второй раз за вечер публично перепутал фамилию человека, о котором говорит.

Как сообщает "Европейская правда" этот перечень ошибок затмил результаты саммита в США и стал самым обсуждаемым в США.

На финальной пресс-конференции саммита Джо Байдена спрашивали не о прошедшем саммите, а о внутренней политике, и о том снимается ли он с выборов, а также вспомнили о его ошибке на украинском событии, когда ошибочно "дал слово Путину", представляя Зеленского.

Между тем, отвечая о продолжении своего участия в гонке, и о том, может ли Байден уступить место вице-президенту Камале Харрис, Байден снова допустил ошибку и перепутал ее фамилию. Иронично, что он назвал своего вице-президента "Трампом".

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"Я бы не выбрал вице-президента Трамп быть вице-президентом, если бы я не считал, что она имеет достаточную квалификацию чтобы быть президентом", – заявил он.

Байден не заметил своей ошибки и продолжил доказывать, что действующий вице-президент США готова к работе.

Несмотря на это, он исключил свое снятие с гонки. "Я считаю, что я наиболее квалифицированный", – заявил он. Стоит заметить, что саммит НАТО был для Байдена, по сути, предвыборным событием и имел целью доказать избирателям, что он готов работать. Поэтому серия его ошибок может иметь невероятное значение для перспектив переизбрания Байдена на фоне теледебатов, которые он провалил. Подробнее об этом – в статье Катастрофа в прямом эфире.

Поэтому сейчас в США идет дискуссия о возможности замены кандидата. Подробно об этом в статье "Неизбывный Джо: как в США разгорелась дискуссия о замене Байдена на выборах и что этому мешает"