Байден помилково "дав слово Путіну", представляючи Зеленського

Президент США Джо Байден під час виступу щодо "українського компакту" зробив прикру обмовку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час свого виступу щодо "українського компакту" президент Байден представив президента України Володимира як "президента Путіна".

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Він сказав що хотів би передати слово президенту Зеленському, у якого "стільки рішучості і сміливості".

"Пані та панове, президент Путін", – сказав Байден.

Взимку президент США Джо Байден обмовився під час передвиборчого заходу, переплутавши колишніх канцлерів Німеччини – це буда друга його схожа обмовка менш ніж за тиждень.

У жовтні минулого року Трамп переплутав Угорщину і Туреччину, назвавши угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана лідером Туреччини.

А менш ніж через тиждень він помилково сказав, що Угорщина межує з Росією. Минулого місяця Трамп також переплутав кандидата в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі з колишнім спікером Палати представників Ненсі Пелосі.