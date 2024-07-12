У Литві скасували виступ американського співака за участь у фестивалі за спонсорства "Яндекс"

Концерт американського співака Олівера Трі, який мав відбутися у Вільнюсі в неділю, скасовано через його намір взяти участь у фестивалі, який спонсорує російський "Яндекс".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, повідомили в п'ятницю організатори концерту.

Американський виконавець, який здобув популярність в інтернеті завдяки своєму комічному іміджу, яскравим відеокліпам і музичним експериментам, мав виступити у вересні на фестивалі в Казахстані, спонсором якого є російська компанія "Яндекс".

Британський рок-гурт Editors скасував свій виступ на фестивалі в Казахстані, де також мали б виступити відомі гурти Placebo та Die Antwoord.

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Британський гурт пояснив в Інтернеті, що вони прийняли таке рішення після того, як дізналися, хто є головним спонсором фестивалю.

Олівер Трі кілька разів відвідував Росію в минулому, а перед вторгненням в Україну у 2022 році заявив, що хотів би провести деякий час у цій країні.

В інтерв'ю LRT він сказав, що виступає проти війни, але цінує людей у всьому світі однаково, не розділяючи їх за країнами. Він також сказав, що хотів би одного разу побувати в Північній Кореї.

У п'ятницю вдень організатори концерту Олівера Трі у Вільнюсі оголосили, що скасовують його виступ.

"Ми прийняли це рішення у зв'язку з майбутнім виступом Олівера Трі на фестивалі в Казахстані, який безпосередньо фінансується "Яндексом".

"Після довгих переговорів і спроб пояснити команді артиста про відповідальність "Яндекса" і фінансування війни Росії в Україні, команда Олівера Трі вирішила не скасовувати виступ у Казахстані. Це рішення сильно розходиться з нашими цінностями і позицією Литви.

Ми лише нещодавно дізналися про виступ у Казахстані і не мали цієї інформації, коли анонсували виступ у Вільнюсі", – повідомили організатори у соціальних мережах.

Вони також запевнили, що власники квитків отримають відшкодування. Організатори додали, що власні фінансові втрати вони розглядають як пожертву для України.

Нагадаємо, українська громада в іспанському місті Торрев'єха, що в провінції Аліканте, протестує проти проведення у своєму місті кінофестивалю Sol, організатори якого відкрито підтримують політику Кремля щодо України.

А торік у жовтні у культурному центрі сербського міста Лазаревац скасували показ документального фільму українського журналіста Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" під тиском проросійських радикалів.