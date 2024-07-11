Українці в Іспанії протестують проти кінофестивалю, організованого російськими пропагандистами

Українська громада в іспанському місті Торрев'єха, що в провінції Аліканте, протестує проти проведення у своєму місті кінофестивалю Sol, організатори якого відкрито підтримують політику Кремля щодо України, та закликає МЗС України втрутитися.

Про це "Європейській правді" стало відомо від української громади Торрев'єха.

Фестиваль проходить у місті з 11 до 13 липня і місцева влада не заборонила його проведення, що викликало протест української громади.

Фестиваль організований під керівництвом Тетяни Семенової та її доньки Анни Семенової. Українська громада переконана, що він є прикладом того, як російська пропаганда намагається проникнути в культурне життя Європи.

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Тетяна Семенова у 2018 році вона відвідувала анексований Крим, а її донька брала участь у заходах в "Артеку" та давала інтерв'ю пропагандистському "Першому каналу".

Семенова неодноразово брала участь у російських фестивалях, таких як "Антарес", що відбувається в ці дні у Сочі. Художнім керівником цього фестивалю є Сергій Новожилов, відкритий пропагандист та прихильник Владіміра Путіна.

Новожилов організовує фестивалі "Малая Zемля" та "Амурська осінь", спрямовані на підтримку російської культури та політики. Він відкрито підтримує російську агресію та пропаганду.

У своїх публічних виступах та в соцмережах Тетяна Семенова неодноразово звинувачувала Україну та українців у війні, не називаючи агресію Росії війною. Вона висміювала українську владу та організовувала численні події на підтримку російської культури.

Також українська громада має підстави вважати, що фестиваль у Торревʼєсі частково або повністю фінансується Міністерством культури РФ.

Українська громада в Торревʼєсі третій рік активно протестує проти проведення фестивалю. У 2022 році була створена петиція з вимогою заборонити фестиваль, який до повномасштабного вторгнення Росії називався "Sol russian film festival". Організатори намагалися змінити імідж фестивалю, видаливши слово "російський" і замінивши його на слово "міжнародний".

Також під тиском громадськості організатори погодилися підписати звернення до спільноти, засудивши військову агресію Росії і створити благодійний рахунок для пожертв, але згодом Тетяна, яка є членом Союзу організацій російських співвітчизників Іспанії та Андорри, заявила, що ці дії були виконані під тиском і не відповідають справжній позиції організаторів.

Українська громада у Торрев'єсі звертається до МЗС України і представників дипмісії в Іспанії з проханням втрутитися у ситуацію.

Нагадаємо, торік у жовтні у культурному центрі сербського міста Лазаревац скасували показ документального фільму українського журналіста Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" під тиском проросійських радикалів.

А у січні в одному з міст італійського регіону Лаціо планували показ російського пропагандистського фільму "Свидетель" з брехнею про події російсько-української війни, але цю спробу зупинили.