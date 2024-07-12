В Литве отменили выступление американского певца из-за участия в фестивале при спонсорстве "Яндекс"

Концерт американского певца Оливера Три, который должен был состояться в Вильнюсе в воскресенье, отменен из-за его намерения принять участие в фестивале, который спонсирует российский "Яндекс".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, сообщили в пятницу организаторы концерта.

Американский исполнитель, получивший известность в интернете благодаря своему комическому имиджу, ярким видеоклипам и музыкальным экспериментам, должен был выступить в сентябре на фестивале в Казахстане, спонсором которого является российская компания "Яндекс".

Британская рок-группа Editors отменила свое выступление на фестивале в Казахстане, где также должны были выступить известные группы Placebo и Die Antwoord.

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Британская группа объяснила в Интернете, что они приняли такое решение после того, как узнали, кто является главным спонсором фестиваля.

Оливер Три несколько раз посещал Россию в прошлом, а перед вторжением в Украину в 2022 году заявил, что хотел бы провести некоторое время в этой стране.

В интервью LRT он сказал, что выступает против войны, но ценит людей во всем мире одинаково, не разделяя их по странам. Он также сказал, что хотел бы однажды побывать в Северной Корее.

В пятницу днем организаторы концерта Оливера Три в Вильнюсе объявили, что отменяют его выступление.

"Мы приняли это решение в связи с предстоящим выступлением Оливера Три на фестивале в Казахстане, который напрямую финансируется "Яндексом".

"После долгих переговоров и попыток объяснить команде артиста об ответственности "Яндекса" и финансировании войны России в Украине, команда Оливера Три решила не отменять выступление в Казахстане. Это решение сильно расходится с нашими ценностями и позицией Литвы.

Мы только недавно узнали о выступлении в Казахстане и не имели этой информации, когда анонсировали выступление в Вильнюсе", – сообщили организаторы в социальных сетях.

Они также заверили, что владельцы билетов получат возмещение. Организаторы добавили, что собственные финансовые потери они рассматривают как пожертвование для Украины.

Напомним, украинская община в испанском городе Торревьеха, что в провинции Аликанте, протестует против проведения в своем городе кинофестиваля Sol, организаторы которого открыто поддерживают политику Кремля в отношении Украины.

А в октябре прошлого года в культурном центре сербского города Лазаревац отменили показ документального фильма украинского журналиста Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" под давлением пророссийских радикалов.