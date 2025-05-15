Зеленський: США і Туреччина будуть посередниками у переговорах Україна-РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посередниками на переговорах української та російської делегації у Стамбулі будуть США і Туреччина.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент заявив в ході пресконференції в Анкарі.

Коли його спитали про можливе залучення третьої сторони до перемовин, Зеленський сказав, що це будуть "США і турецька сторона".

При цьому він не знає точного часу, коли можуть початись потенційні переговори між делегаціями України та РФ у турецькому Стамбулі.

"Я тому і говорю, що я вважаю, що є неповага до всіх сторін цих перемовин. Тому що часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні (15 травня – Ред.) у Туреччині. А далі тільки зміни", – сказав він.

При цьому президент додав, що частина української команди вже перебуває у Стамбулі, делегація перебуватиме там у четвер, а також "на всяк випадок завтра".

Президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.