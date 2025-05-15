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ЗМІ дізнались, коли українська делегація прибуде до Стамбула

Новини — Четвер, 15 травня 2025, 20:24 — Ірина Кутєлєва

Українська делегація, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров прибуде до Стамбула для переговорів із Росією пізно ввечері у четвер, 15 травня.

Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента України, інформує "Європейська правда".

При цьому літак з президентом Володимиром Зеленським залишив Туреччину та вирушив в Албанію.

Завтра, 16 травня, там стартує Саміт європейської політичної спільноти і Зеленський підтвердив свою участь у заході.

Раніше український президент заявив, що вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Перед тим стало відомо, що РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Зеленський вказав, що РФ своєю делегацією у Стамбулі показує неповагу до президента США Дональда Трампа.

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