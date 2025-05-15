Фіцо зібрав уряд у місті, де рівно рік тому його ледь не вбили

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер провів засідання уряду під посиленою охороною в місті Гандлова, де рівно рік тому на нього було скоєно замах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виїзне засідання словацького уряду в Гандлові відбулось в умовах посилених заходів безпеки: на дахах перебували снайпери, а центральну площу міста огородили, встановивши металодетектори.

На брифінгу після засідання Фіцо накинувся на опозицію, вкотре поклавши на неї відповідальність за минулорічний замах, а також натякнувши на підготовку ще одного замаху на неназваного посадовця.

"Країна перебуває в жахливому стані, якщо брати до уваги ненависть, яку ми чуємо від опозиції протягом усього дня. Ми за крок від нової трагедії, і якщо вона трапиться, жертвою стане представник владної коаліції", – сказав він.

У травні 2024 року Фіцо отримав серйозні вогнепальні поранення в живіт під час виїзного засідання уряду, але вижив і повернувся до роботи через кілька місяців.

За звинуваченнями в замаху на премʼєра Словаччини був заарештований 71-річний Юрай Цинтула. Він пояснив свій вчинок тим, що незгоден з політикою Фіцо.

Суд над Цинтулою, якому інкримінують тероризм, має розпочатися 8 липня. Фіцо та словацька влада називали стрільця "активістом" опозиції, що та відкидає.