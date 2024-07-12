ЄС домовився називати Абхазію і Цхінвалі окупованими територіями Грузії

Європейський Союз вирішив змінити термінологію стосовно Абхазії та Цхінвалі, які відтепер називатиме окупованими територіями Грузії, а не "сепаратистськими", як раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Netgazeti.

Рішення про зміну термінології ухвалили на засіданні постійних представників країн Європейського Союзу ще в травні. Відповідний документ Netgazeti отримало у відповідь на запит до Генерального секретаріату Ради ЄС.

Документ підтримав пропозицію Європейської служби зовнішніх дій – зовнішньополітичного відомства ЄС – послуговуватись формулюванням "окуповані самопроголошені регіони Абхазії та Південної Осетії" у спілкуванні з громадськістю та владою Грузії.

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Раніше Євросоюз використовував термін breakaway ("що відколовся"), що в контексті Абхазії та Цхінвалі приблизно можна перекласти як "сепаратистські". Окремі представники грузинської влади критикували ЄС за це.

Першу заяву з новою термінологією виголосив 9 червня речник Європейської комісії Петер Стано 9 червня, коментуючи так звані "парламентські вибори" в окупованій "Південній Осетії".

У Службі закордонних справ Євросоюзу Netgazeti підтвердили, що документ остаточно ухвалили на засіданнях Ради ЄС 13-14 травня і він не потребує подальших процедур.

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. 26 серпня Росія визнала "незалежність" Абхазії та "Південної Осетії", як вона називає Цхінвальський регіон Грузії.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.