ЕС договорился называть Абхазию и Цхинвали оккупированными территориями Грузии

Европейский Союз решил изменить терминологию в отношении Абхазии и Цхинвали, которые отныне будет называть оккупированными территориями Грузии, а не "сепаратистскими", как раньше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Netgazeti.

Решение об изменении терминологии приняли на заседании постоянных представителей стран Европейского Союза еще в мае. Соответствующий документ Netgazeti получило в ответ на запрос в Генеральный секретариат Совета ЕС.

Документ поддержал предложение Европейской службы внешних действий – внешнеполитического ведомства ЕС – пользоваться формулировкой "оккупированные самопровозглашенные регионы Абхазии и Южной Осетии" в общении с общественностью и властями Грузии.

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Ранее Евросоюз использовал термин breakaway ("отколовшийся"), что в контексте Абхазии и Цхинвали примерно можно перевести как "сепаратистские". Отдельные представители грузинских властей критиковали ЕС за это.

Первое заявление с новой терминологией произнес 9 июня представитель Европейской комиссии Петер Стано 9 июня, комментируя так называемые "парламентские выборы" в оккупированной "Южной Осетии".

В Службе иностранных дел Евросоюза Netgazeti подтвердили, что документ окончательно приняли на заседаниях Совета ЕС 13-14 мая и он не требует дальнейших процедур.

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. 26 августа Россия признала "независимость" Абхазии и "Южной Осетии", как она называет Цхинвальский регион Грузии.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия.