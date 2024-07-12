Населення Косова за 13 років скоротилось на понад 10%

Результати перепису населення частково визнаного Косова, опубліковані в п’ятницю, 12 липня, засвідчили скорочення його чисельності на більш як 10% з 2011 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Згідно з першими офіційними результатами загальнонаціонального перепису населення, який проводився у квітні і травні, чисельність населення Косова скоротилася з майже 1,8 мільйона до 1,58 мільйона людей.

"Очікується, що остаточні результати будуть опубліковані в грудні", – заявив журналістам директор Національного агентства статистики Косова Авні Кастраті і додав, що вони можуть "дещо відрізнятися".

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За словами Кастраті, багато представників сербської меншини Косова бойкотували перепис, як і у 2011 році, коли відбувся попередній.

З Косова масово виїжджають люди, зокрема молодь, шукаючи працевлаштування переважно в країнах Європейського Союзу. За оцінками демографічних експертів, 800 тисяч косоварів живуть і працюють у ЄС, половина з них – у Німеччині.

Схожу тенденцію нещодавно підтвердили в Албанії: перепис засвідчив падіння чисельності населення на 14% з 2011 року.