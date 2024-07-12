Население Косово за 13 лет сократилось более чем на 10%

Результаты переписи населения частично признанного Косово, опубликованные в пятницу, 12 июля, показали сокращение его численности на более чем 10% с 2011 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Согласно первым официальным результатам общенациональной переписи населения, которая проводилась в апреле и мае, численность населения Косово сократилась с почти 1,8 миллиона до 1,58 миллиона человек.

"Ожидается, что окончательные результаты будут опубликованы в декабре", – заявил журналистам директор Национального агентства статистики Косово Авни Кастрати и добавил, что они могут "несколько отличаться".

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По словам Кастрати, многие представители сербского меньшинства Косово бойкотировали перепись, как и в 2011 году, когда состоялась предыдущая.

Из Косово массово выезжают люди, в частности молодежь, в поисках трудоустройства преимущественно в странах Европейского Союза. По оценкам демографических экспертов, 800 тысяч косоваров живут и работают в ЕС, половина из них – в Германии.

Похожую тенденцию недавно подтвердили в Албании: перепись показала падение численности населения на 14% с 2011 года.