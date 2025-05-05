Трамп вважає іноземні фільми загрозою безпеці США і хоче ввести 100% мито

Американський президент Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі та торговому представнику США розпочати процедуру запровадження 100% мит на всі фільми, зняті за межами країни.

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що "кіноіндустрія в Америці стрімко вмирає", адже "інші країни пропонують усілякі стимули, щоб переманити наших (американських, – Ред.) кіновиробників і студії з території США".

На його думку, Голлівуд та багато інших регіонів у Сполучених Штатах "зазнають спустошення".

"Це – скоординоване зусилля з боку інших держав і, отже, загроза національній безпеці. Окрім усього іншого, це також питання інформаційного впливу й пропаганди!", – вважає Трамп.

Скриншот: Truth Social

Зважаючи на це, американський президент уповноважив Міністерство торгівлі та торгового представника США "негайно розпочати процес запровадження 100% мита на будь-які фільми, які надходять до США та були зняті за кордоном".

Нагадаємо, на початку квітня Трамп ввів мінімальний додатковий тариф у розмірі 10% на майже всі країни, одночасно запропонувавши додаткові "взаємні" мита для деяких торговельних партнерів, у тому числі 20% для ЄС.

Пізніше Трамп призупинив додаткові "взаємні" заходи, надавши партнерам 90 днів для переговорів. Також він пообіцяв, що США і Євросоюз обовʼязково укладуть торговельну угоду.

Європейська комісія у середу, 30 квітня, представила країнам ЄС позиції для переговорів з адміністрацією Трампа про торгівлю і запроваджені США тарифні.