У Польщі буревій розтрощив табір відпочинку, де були близько 20 людей

На півночі Польщі буревій, що накрив регіон у другій половині дня, фактично знищив базу відпочинку біля озера, де на той час перебували близько 20 гостей.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Увечері буревій з грозою пройшов в районі міста Ольштин на півночі країни. На території гміни Пурда вітер завдав великої шкоди, у тому числі поламав десятки великих дерев на території бази відпочинку біля озера серед лісу.

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Повалені дерева попадали просто на будиночки, де на той час перебували близько 20 гостей, та розчавили два автомобілі.

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"Це просто диво, що ніхто не постраждав… Руйнування величезні", – прокоментували в адміністрації комплексу.

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Негода завдала значної шкоди і в багатьох інших місцях на території країни – помаранчеве штормове попередження оголошували практично для всієї території Польщі, а для Підкарпатського воєводства поруч з Україною – червоне.

У Свентокшиському воєводстві повідомляють про зірвані елементи покрівлі на щонайменш 20 будинках, місцями дощі спричинили підтоплення та розмиття доріг і насипів під залізничними коліями.

🧑‍🚒🚒🌧️💨 W ciągu ostatniej godziny strażacy przyjęli aż 3️⃣9️⃣8️⃣ zgłoszeń dot. zdarzeń atmosferycznych.

Na godz. 21.00 w całym kraju strażacy odnotowali w sumie już 3️⃣4️⃣6️⃣2️⃣ zdarzenia związane ze skutkami zjawisk pogodowych.



📸 KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim pic.twitter.com/UDe02K1AlO – Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) July 11, 2024

На початку червня у Сілезії окремі райони постраждали від масштабних підтоплень після сильних злив. Пізніше того ж місяця буревій поламав сотні дерев і позривав дахи з будівель у багатьох громадах на півдні країни.