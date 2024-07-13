Обильный град "заснежил" посреди лета улицы в Баварии

Шторм принес зимние условия на дороги в некоторых частях южной Германии – град и сильный дождь привели к сотням вызовов аварийных служб в баварских городах в течение нескольких часов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Сильный шторм прошел Верхней Баварией и Швабией в южной немецкой земле Баварии в пятницу вечером. Улицы и подвалы домов людей затопило, а поваленные деревья привели к перебоям в движении.

Градины размером от одного до двух сантиметров покрыли дороги в некоторых частях Баварии, причем их слой местами достигал 30 сантиметров.

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Местная полиция сообщила, что дороги побелели в городе Кемптен, к юго-западу от Мюнхена. В результате для очистки дорог пришлось привлечь даже снегоочистительные машины и лопаты.

Больше всего от непогоды пострадали регион Альгау и район Линдау, вблизи Боденского озера и австрийской границы.

Работы по ликвидации последствий стихии, в том числе откачка воды из подвалов, продолжались до поздней ночи.

Погодные условия также повлияли на северную Германию. В пятницу сильные дожди вызвали затопление подвалов и улиц в некоторых районах Нижней Саксонии.

Аварийные службы были особенно заняты в районе Графшафт-Бентгайм, вблизи границы с Нидерландами, где в городе Нордгорн было зафиксировано более 100 инцидентов.

Наводнение заставило временно закрыть отделения неотложной помощи больницы, а переполненные водохранилища нанесли ущерб жилым районам.

Несколько дорог были временно перекрыты, для борьбы с наводнением привлекли около 200 пожарных.

Немецкая метеорологическая служба ожидает, что в субботу и воскресенье в Нижней Саксонии, особенно в прибрежных районах, пройдут еще более сильные дожди.

Накануне в Словакии шторм прокатился по крупнейшему музыкальному фестивалю, который проходил на аэродроме Тренчина – полтора десятка человек пострадали и мероприятие пришлось остановить.

А на севере Польши ураган, накрывший регион во второй половине пятницы, фактически уничтожил базу отдыха у озера, где в то время находились около 20 гостей.