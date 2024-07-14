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Грецький фрегат запобіг атаці хуситів на комерційне судно

Новини — Неділя, 14 липня 2024, 12:21 — Ірина Кутєлєва

Грецький фрегат "Псара" вранці у неділю 14 липня, запобіг атаці єменських бойовиків-хуситів на комерційне судно в Аденській затоці.

Про це повідомило видання Kathimerini, пише "Європейська правда".

В ході європейської операції Aspides у Червоному морі фрегат успішно перехопив декілька безпілотних літальних апаратів за допомогою своєї протидронної системи.

Щонайменше один безпілотник було збито, а решту вдалося відхилити від курсу.

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Фрегат продовжує виконувати свою місію за планом.

Наприкінці червня військові США заявили, що бойовики-хусити, яких підтримує Іран, ймовірно, за допомогою безпілотника атакували у Червоному морі суховантаж Transworld Navigator, що належить Греції.

Перед тим сили США заявили про нову успішну атаку по озброєннях бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, у підконтрольних ним районах Ємену.

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Греція Близький Схід
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