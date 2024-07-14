Греческий фрегат предотвратил атаку хуситов на коммерческое судно

Греческий фрегат "Псара" утром в воскресенье 14 июля, предотвратил атаку йеменских боевиков-хуситов на коммерческое судно в Аденском заливе.

Об этом сообщило издание Kathimerini, пишет "Европейская правда".

В ходе европейской операции Aspides в Красном море фрегат успешно перехватил несколько беспилотных летательных аппаратов с помощью своей противодронной системы.

По меньшей мере один беспилотник был сбит, а остальные удалось отклонить от курса.

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Фрегат продолжает выполнять свою миссию по плану.

В конце июня военные США заявили, что боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, вероятно, с помощью беспилотника атаковали в Красном море сухогруз Transworld Navigator, принадлежащий Греции.

Перед тем силы США заявили о новой успешной атаке по вооружениям боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, в подконтрольных им районах Йемена.