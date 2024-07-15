"Ми не воюємо з угорцями": Зеленський поділився враженнями від візиту Орбана

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає правильним візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана в Київ, оскільки це дозволяє вибудувати "принаймні прагматичні" відносини між державами.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", він сказав під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня,

Зеленський вважає, що візит Орбана в Україну – "це в будь-якому випадку добре для нас, тому що в нас конкретно не було відносин".

"Ми ж сусіди, ми ж не воюємо з угорцями. У нас ворог один, я хочу, щоб ми це не забували, – це Росія. І, на жаль, вони втягнули в цю війну Білорусь, з території якої нас також атакували. Але з угорцями ми не воюємо", – пояснив глава держави.

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Він додав, що Київ має вибудувати з Будапештом "сильні, дружні" відносини, але спочатку "треба принаймні побудувати прагматичні відносини": "Там багато наших людей. Тому, я вважаю, його (Орбана. – Ред.) візит в Україну був правильний".

Водночас, підкреслив Зеленський, він не підтримує поїздки прем’єра Угорщини в Москву, а також вважає неправильним, якщо Орбан використав візит до Києва, "щоб після цього йому було комфортно приїхати в Росію".

Президент раніше заявив, що не вважає, що Орбан може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

Також він казав, що угорський прем'єр не має достатнього впливу для ведення "переговорів про прининення війни" в Україні.

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