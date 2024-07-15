"Мы не воюем с венграми": Зеленский поделился впечатлениями от визита Орбана

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает правильным визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев, поскольку это позволяет выстроить "по крайней мере прагматические" отношения между государствами.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", он сказал во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля.

Зеленский считает, что визит Орбана в Украину – "это в любом случае хорошо для нас, потому что у нас конкретно не было отношений".

"Мы же соседи, мы же не воюем с венграми. У нас враг один, я хочу, чтобы мы этого не забывали, – это Россия. И, к сожалению, они втянули в эту войну Беларусь, с территории которой нас также атаковали. Но с венграми мы не воюем", – пояснил глава государства.

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Он добавил, что Киев должен выстроить с Будапештом "сильные, дружеские" отношения, но сначала "надо по крайней мере построить прагматичные отношения": "Там много наших людей. Поэтому, я считаю, его (Орбана. – Ред.) визит в Украину был правильный".

В то же время, подчеркнул Зеленский, он не поддерживает поездки премьера Венгрии в Москву, а также считает неправильным, если Орбан использовал визит в Киев, "чтобы после этого ему было комфортно приехать в Россию".

Президент ранее заявил, что не считает, что Орбан может быть посредником в мирном урегулировании между Украиной и Россией.

Также он говорил, что венгерский премьер не имеет достаточного влияния для ведения "переговоров об унижении войны" в Украине.

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