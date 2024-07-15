Україна переконана, що у Конгресі США є більшість за визнання Росії спонсором тероризму

Президент Володимир Зеленський стверджує, що більшість у Конгресі США підтримує визнання Росії державою-спонсором тероризму, але на заваді є "питання внутрішнього характеру".

Про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня, передає кореспондент "Європейської правди".

Зеленський заявив, що в питанні визнання Росії спонсором тероризму "більшість Конгресу за таке рішення".

"Це правда. Абсолютно. Вони дуже близько до цього рішення, але ніяк не можуть його проголосувати. Не можуть з внутрішніх причин, питань внутрішнього характеру. Вони вважають, що це дуже небезпечно для їхньої політики", – додав він.

Реклама:

Глава держави натякнув, що не всі у США дотримуються такої позиції, "так вважають у високих кабінетах", але уточнювати свої слова не став.

Українська сторона ще з 2022 року порушує перед Вашингтоном питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Це призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем.

Адміністрація Байдена раніше відкинула ці вимоги, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі назвала Росію державою-спонсором терористичної групи Вагнера у 2023 році.