Украина убеждена, что в Конгрессе США есть большинство за признание России спонсором терроризма

Президент Владимир Зеленский утверждает, что большинство в Конгрессе США поддерживает признание России государством-спонсором терроризма, но на пути есть "вопросы внутреннего характера".

Об этом он сказал во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что в вопросе признания России спонсором терроризма "большинство Конгресса за такое решение".

"Это правда. Абсолютно. Они очень близко к этому решению, но никак не могут его проголосовать. Не могут по внутренним причинам, вопросам внутреннего характера. Они считают, что это очень опасно для их политики", – добавил он.

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Глава государства намекнул, что не все в США придерживаются такой позиции, "так считают в высоких кабинетах", но уточнять свои слова не стал.

Украинская сторона еще с 2022 года ставит перед Вашингтоном вопрос о признании России государством-спонсором терроризма.

Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые взаимодействуют с Кремлем.

Администрация Байдена ранее отвергла эти требования, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала Россию государством-спонсором террористической Группы Вагнера в 2023 году.