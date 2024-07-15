Зеленський розповів про те, як НАТО допоможе у координації допомоги ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що нещодавно заснована ініціатива НАТО з безпекової допомоги для України відіграватиме координаційну роль і допоможе контролювати надходження зброї та усувати проблеми у цьому процесі.

Про це він заявив під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня, передає кореспондент "Європейської правди".

Зеленський зазначив, що вважає дуже важливою новостворену Ініціативу НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) як координаційний механізм щодо зброї, яка надходить від партнерів.

"Ця координація дуже важлива, і якщо НАТО з цим справиться – це буде прорив. Тому що головна річ про яку ми домовлялися з Єнсом Столтенбергом – щоб гроші, які були виділені на зброю для України, надійшли у вигляді зброї для України, а не у вигляді транспорту, ще чогось. Це окремі речі", – пояснив Зеленський.

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"Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу – ми вдячні, вона важлива. Але якщо в пакеті вказано 40 млрд військової допомоги – важливо, щоб ці 40 млрд у вигляді зброї – ППО чи будь-якої, від артилерії до ПТРК, щоб вона прийшла. А не потім з’ясувалося, що вам прийшло на 7 млрд, а решта витратилися десь по дорозі на ті чи інші речі. Тому ця координація важлива. Не тільки вчасно, але й щоб дійшло все, не "розмазалось", – додав президент.

NSATU матиме інформацію про усі безпекові пакети, які держави Альянсу пообіцяли і які фактично надали Україні. Досі цієї інформації не мав ніхто, І навіть США, координуючи "Рамштайн", мали тут обмежений інструментарій.

Якщо спрощено, то тепер саме структури НАТО бачитимуть, де є найбільші прогалини у задоволенні потреби, заявлених Києвом.

Детально про це – у третьому розділі статті "ЄвроПравди" Готовність до Трампа та України. Як саміт НАТО готував запобіжники для нової влади США