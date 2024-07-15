Зеленский рассказал о том, как НАТО поможет в координации помощи ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что недавно основанная инициатива НАТО по помощи для Украины в сфере безопасности будет играть координационную роль и поможет контролировать поступление оружия и устранять проблемы в этом процессе.

Об этом он заявил во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что считает очень важной новую Инициативу НАТО по помощи для Украины в сфере безопасности и обучения для Украины (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) как координационный механизм по оружию, которое поступает от партнеров.

"Эта координация очень важна, и если НАТО с этим справится – это будет прорыв. Потому что главная вещь о которой мы договаривались с Йенсом Столтенбергом – чтобы деньги, которые были выделены на оружие для Украины, поступили в виде оружия для Украины, а не в виде транспорта, еще чего-то. Это отдельные вещи", – пояснил Зеленский.

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"Если мы говорим о гуманитарной помощи – мы благодарны, она важна. Но если в пакете указано 40 млрд военной помощи – важно, чтобы эти 40 млрд в виде оружия – ПВО или любого, от артиллерии до ПТРК, пришло. А не потом выяснилось, что вам пришло на 7 млрд, а остальные потратились где-то по дороге на те или иные вещи. Поэтому эта координация важна. Не только вовремя, но и чтобы дошло все, не "размазалось", – добавил президент.

NSATU будет иметь информацию обо всех пакетах безопасности, которые государства Альянса пообещали и которые фактически предоставили Украине. До сих пор этой информации не было ни у кого, и даже США, координируя "Рамштайн", имели здесь ограниченный инструментарий.

Если упрощенно, то теперь именно структуры НАТО будут видеть, где есть наибольшие пробелы в удовлетворении потребностей, заявленных Киевом.

Подробно об этом – в третьем разделе статьи "ЕвроПравды" Готовность к Трампу и Украине. Как саммит НАТО готовил предохранители для новой власти США.