Двоє членів Єврокомісії оголосили про відставку

Єврокомісарка від Румунії Адіна Велян та єврокомісар від Литви Віргініюс Сінкявічюс повідомили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн про свою відставку.

Про це у понеділок повідомила пресслужба Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Велян, що займалася питаннями транспорту, та Сінкявічюс, який відповідав за довкілля, океани та рибальство, йдуть у відставку з 15 та 16 липня відповідно.

Вони залишають посади, аби зайняти свої місця в Європейському парламенті, куди їх обрали на червневих виборах.

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Відтак фон дер Ляєн розпорядилася тимчасово покласти виконання обов'язків єврокомісара з питань довкілля, океану та рибальства на віцепрезидента Мароша Шефчовича, а обов'язки єврокомісара з питань транспорту – на комісара Вопке Гукстру.

Фон дер Ляєн поінформувала Європарламент та Раду ЄС про зміни. Зазначимо, п'ятирічні терміни обох комісарів добігали кінця.

18 липня Європарламент голосуватиме за призначення Урсули фон дер Ляєн на другий термін. У разі затвердження президентка обере новий склад Єврокомісії за поданням кандидатів від держав-членів.

Глави держав та урядів Європейського Союзу дійшли згоди щодо розподілу посад у блоці на наступний політичний термін наприкінці червня.

Про процес вибору топпосадовців читайте у статті: Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.