Двое членов Еврокомиссии объявили об отставке

Еврокомиссар от Румынии Адина Вэлян и еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс сообщили президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о своей отставке.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Вэлян, которая занималась вопросами транспорта, и Синкявичюс, который отвечал за окружающую среду, океаны и рыболовство, уходят в отставку с 15 и 16 июля соответственно.

Они оставляют должности, чтобы занять свои места в Европейском парламенте, куда их избрали на июньских выборах.

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Поэтому фон дер Ляйен распорядилась временно возложить исполнение обязанностей еврокомиссара по вопросам окружающей среды, океана и рыболовства на вице-президента Мароша Шефчовича, а обязанности еврокомиссара по вопросам транспорта – на комиссара Вопке Хукстру.

Фон дер Ляйен проинформировала Европарламент и Совет ЕС об изменениях. Отметим, пятилетние сроки обоих комиссаров подходили к концу.

18 июля Европарламент будет голосовать за назначение Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. В случае утверждения президент выберет новый состав Еврокомиссии по представлению кандидатов от государств-членов.

Главы государств и правительств Европейского Союза пришли к согласию относительно распределения должностей в блоке на следующий политический срок в конце июня.

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