Польські туристи прогулялись на човні до Росії та отримали штраф

Прикордонна служба Польщі оштрафувала на 500 злотих польських туристів, які вирішили поплавати на гумовому човні в російських територіальних водах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як розповіли польські прикордонники, інцидент стався на кордоні Вармінсько-Мазурського воєводства. Там починається річка Лина, що тече в Калінінградській області Росії.

Туристи з Кентшинського повіту воєводства та з Гданська, ігноруючи прикордонне маркування, увійшли у води Росії на човні, а потім повернули назад. Це зафіксували камери спостереження.

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У польській Прикордонній службі підкреслили, що двоє чоловіків віком 50 і 56 років та їхній 17-річний підопічний "бачили прикордонні знаки і, незважаючи на це, попливли до Росії".

Дорослих через це покарали штрафами у розмірі 500 злотих з кожного.

Прикордонна служба Польщі наголосила, що "правила перетину польсько-російського кордону діють також у прикордонних водах", і закликала під час туристичних екскурсій звертати увагу на інформаційні щити та знаки позначення державного кордону.

Раніше повідомлялось, що на кордоні з Польщею затримали дезертира з російської армії.

Крім того, Варшава планує інвестувати мільярди злотих в укріплення кордону з Росією та Білоруссю.