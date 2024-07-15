Польські туристи прогулялись на човні до Росії та отримали штраф
Новини — Понеділок, 15 липня 2024, 17:47 —
Прикордонна служба Польщі оштрафувала на 500 злотих польських туристів, які вирішили поплавати на гумовому човні в російських територіальних водах.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як розповіли польські прикордонники, інцидент стався на кордоні Вармінсько-Мазурського воєводства. Там починається річка Лина, що тече в Калінінградській області Росії.
Туристи з Кентшинського повіту воєводства та з Гданська, ігноруючи прикордонне маркування, увійшли у води Росії на човні, а потім повернули назад. Це зафіксували камери спостереження.
У польській Прикордонній службі підкреслили, що двоє чоловіків віком 50 і 56 років та їхній 17-річний підопічний "бачили прикордонні знаки і, незважаючи на це, попливли до Росії".
Дорослих через це покарали штрафами у розмірі 500 злотих з кожного.
Прикордонна служба Польщі наголосила, що "правила перетину польсько-російського кордону діють також у прикордонних водах", і закликала під час туристичних екскурсій звертати увагу на інформаційні щити та знаки позначення державного кордону.
Раніше повідомлялось, що на кордоні з Польщею затримали дезертира з російської армії.
Крім того, Варшава планує інвестувати мільярди злотих в укріплення кордону з Росією та Білоруссю.