Польские туристы прогулялись на лодке в Россию и получили штраф

Пограничная служба Польши оштрафовала на 500 злотых польских туристов, которые решили поплавать на резиновой лодке в российских территориальных водах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как рассказали польские пограничники, инцидент произошел на границе Варминско-Мазурского воеводства. Там начинается река Лина, которая течет в Калининградской области России.

Туристы из Кентшинского уезда воеводства и из Гданьска, игнорируя пограничную маркировку, вошли в воды России на лодке, а затем вернулись обратно. Это зафиксировали камеры наблюдения.

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В польской Пограничной службе подчеркнули, что двое мужчин в возрасте 50 и 56 лет и 17-летний подросток "видели пограничные знаки и, несмотря на это, поплыли в Россию".

Взрослых за это наказали штрафами в размере 500 злотых с каждого.

Пограничная служба Польши отметила, что "правила пересечения польско-российской границы действуют также в приграничных водах", и призвала во время туристических экскурсий обращать внимание на информационные щиты и знаки обозначения государственной границы.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей задержали дезертира из российской армии.

Кроме того, Варшава планирует инвестировать миллиарды злотых в укрепление границы с Россией и Беларусью.