Одну з найважливіших ділянок німецької залізниці закривають на ремонт на 5 місяців

Німецький оператор залізниці Deutsche Bahn на майже пів року призупинив рух потягів на одній із секцій з найбільш інтенсивним рухом.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Задля модернізаційних робіт з 15 липня і до 14 грудня буде зупинено рух потягів на 70-кілометровій ділянці залізниці від Франкфурта до Мангейма. Цю залізничну гілку називають однією з найбільш завантажених в країні.

"Всього лиш за п’ять місяців на лінії між Франкфуртом і Мангеймом будуть оновлені структурні елементи, шумові бар’єри і сигнальні системи, а також модернізовані 20 станцій. Вперше планова модернізація охопить і мережу, і станції", – зазначили у DB.

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Темп робіт називають "рекордно швидким". Вартість робіт складає 1,3 млрд євро, це перший етап масштабного проєкту з модернізації 41 найбільш завантажених залізничних гілок до 2031 року.

Модернізаційні роботи запланували так, щоб не зачепити період європейського чемпіонату з футболу, який щойно завершився. Проте оператору все одно довелося вибачатися за затримки і скасування потягів у ці дати.

DB пояснила, що можливості залізничників були обмежені "застарілою та перевантаженою інфраструктурою", а міністр транспорту Фолькер Віссінг зазначив, що якби модернізаційні роботи почали до Євро-2024, хаосу було би ще більше.

Лінія є частиною маршруту з півночі на південь, що сполучає Гамбург і Кельн зі Штутгартом та швейцарським Базелем, і проблеми на цій гілці часто впливають на увесь маршрут.

Щоденно там проїздять понад 300 поїздів – регіональних електричок, пасажирських експресів далекого прямування та вантажних потягів.

На час ремонту на заміну електричкам пустять автобуси, а експреси будуть їздити "повільнішим" маршрутом.

Нагадаємо, через масштабні повені на півдні Німеччини у червні Deutsche Bahn скасував численні рейси та закликав пасажирів відкласти свої поїздки.

А у квітні Deutsche Bahn попередила, що пасажирам забороняється курити канабіс на вокзалах, попри його легалізацію у Німеччині.