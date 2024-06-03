Через повені Deutsche Bahn попередив про значне скорочення залізничного сполучення

Залізничний оператор Deutsche Bahn через повені закликав пасажирів відкласти свої поїздки потягами на півдні Німеччини та вже скасував багато рейсів.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DW.

У заяві на своєму сайті компанія повідомила, що внаслідок руйнувань, спричинених штормом, між великими містами Штутгарт та Мюнхен не курсують поїзди далекого прямування.

Deutsche Bahn також вказав, що до Мюнхена наразі неможливо дістатися потягами далекого прямування зі Штутгарта, Вюрцбурга та Нюрнберга.

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"Ми рекомендуємо утриматися від поїздок до постраждалих від повені районів Баварії та Баден-Вюртемберга", – йдеться в повідомленні.

Компанія також зазначила, що поїзди, які ще курсують, будуть дуже переповнені.

Пасажири, які через стихійне лихо не змогли скористатися послугою оператора, можуть отримати відшкодування або використати свій квиток для поїздки пізніше.

Загалом у постраждалих регіонах на півдні Німеччини евакуювали вже тисячі людей, точні цифри невідомі.

У столиці Баварії Мюнхені значних підтоплень немає, але поїзди, які прямують з півночі та заходу, не можуть дістатися до міста.

Рівень води почав підвищуватися також у східній землі Саксонія-Ангальт.

З п’ятниці, відколи почались повені, один рятувальник загинув і один вважається зниклим, також зникла одна жінка.

У неділю в постраждалі райони вирушили німецькі урядовці.