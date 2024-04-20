Німецький залізничний оператор забороняє курити канабіс на своїх вокзалах

У Німеччині пасажирам, які користуються послугами залізничного оператора Deutsche Bahn, не буде дозволено курити на вокзалах попри те, що його рекреаційне використання нещодавно легалізували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

"Виходячи з законодавчої заборони на споживання канабісу вдень у пішохідних зонах, поблизу шкіл та дитячих майданчиків, ми хотіли б захистити всіх наших пасажирів на наших станціях, особливо дітей та молодь", – заявила речниця Deutsche Bahn.

Нові правила будуть готові до впровадження приблизно через чотири тижні, після чого співробітники Deutsche Bahn "по-дружньому" попросять пасажирів не вживати канабіс на вокзалах.

В Deutsche Bahn зазначили, що цей захід застосовуватиметься в зонах для куріння, наявних на певних станціях.

На німецьких вокзалах діє загальна заборона на куріння, за винятком спеціально відведених для цього місць. Споживання канабісу тут також буде заборонено.

З 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу.

Уряд Німеччини заявляє, що новий закон сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки передбачає його обмежену легальну доступність з численними правилами та нормами.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу попри легалізацію.