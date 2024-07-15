Один из важнейших участков немецкой железной дороги закрывают на ремонт на пять месяцев

Немецкий оператор железной дороги Deutsche Bahn почти на полгода приостановил движение поездов на одной из секций с наиболее интенсивным движением.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Для модернизационных работ с 15 июля и до 14 декабря будет остановлено движение поездов на 70-километровом участке железной дороги от Франкфурта до Мангейма. Эту железнодорожную ветку называют одной из самых загруженных в стране.

"Всего лишь за пять месяцев на линии между Франкфуртом и Мангеймом будут обновлены структурные элементы, шумовые барьеры и сигнальные системы, а также модернизированы 20 станций. Впервые плановая модернизация охватит и сеть, и станции", – отметили в DB.

Реклама:

Темп работ называют "рекордно быстрым". Стоимость работ составляет 1,3 млрд евро, это первый этап масштабного проекта по модернизации 41 наиболее загруженных железнодорожных веток до 2031 года.

Модернизационные работы запланировали так, чтобы не затронуть период европейского чемпионата по футболу, который только что завершился. Однако оператору все равно пришлось извиняться за задержки и отмены поездов в эти даты.

DB объяснила, что возможности железнодорожников были ограничены "устаревшей и перегруженной инфраструктурой", а министр транспорта Фолькер Виссинг отметил, что если бы модернизационные работы начали до Евро-2024, хаоса было бы еще больше.

Линия является частью маршрута с севера на юг, соединяющего Гамбург и Кельн со Штутгартом и швейцарским Базелем, и проблемы на этой ветке часто влияют на весь маршрут.

Ежедневно там проезжают более 300 поездов – региональных электричек, пассажирских экспрессов дальнего следования и грузовых поездов.

На время ремонта на замену электричкам пустят автобусы, а экспрессы будут ездить по "медленному" маршруту.

Напомним, из-за масштабных наводнений на юге Германии в июне Deutsche Bahn отменила многочисленные рейсы и призвал пассажиров отложить свои поездки.

А в апреле Deutsche Bahn предупредила, что пассажирам запрещается курить каннабис на вокзалах, несмотря на его легализацию в Германии.