Естонія викликала керівника посольства РФ: пропонує разом виміряти фарватер Нарви 

Естонія запросила до МЗС представника посольства Росії та вручила йому дипломатичну ноту, у якій пропонує спільно заміряти фарватер річки Нарва на кордоні між країнами.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У ноті, врученій представнику посольства РФ, Естонія попросила пояснень щодо зняття 25 фарватерних буїв на Нарві в ніч на 23 травня, встановлених в естонській частині річки.

В МЗС Естонії наголосили, що Росія так і не навела доказів на користь того, що буї були встановлені на її половині Нарви, хоча саме цим аргументувала свої дії.

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Естонія у ноті зауважила, що сторони вочевидь по-різному розуміють, де проходить фарватер, і оскільки з плином часу він може змінюватися з природних причин, запропонувала спільно провести заміри і таким чином усунути непорозуміння. Останній раз дно річки вимірювали майже 20 років тому.

Нагадаємо, невдовзі перед травневим інцидентом з буями на Нарві набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.

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