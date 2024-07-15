Эстония вызвала руководителя посольства РФ: предлагает вместе измерить фарватер Нарвы

Эстония пригласила в МИД представителя посольства России и вручила ему дипломатическую ноту, в которой предлагает совместно замерить фарватер реки Нарва на границе между странами.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В ноте, врученной представителю посольства РФ, Эстония попросила объяснений по снятия 25 фарватерных буев на Нарве в ночь на 23 мая, установленных в эстонской части реки.

В МИД Эстонии отметили, что Россия так и не привела доказательств в пользу того, что буи были установлены на ее половине Нарвы, хотя именно этим аргументировала свои действия.

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Эстония в ноте отметила, что стороны явно по-разному понимают, где проходит фарватер, и поскольку с течением времени он может меняться по естественным причинам, предложила совместно провести замеры и таким образом устранить недоразумение. Последний раз дно реки измеряли почти 20 лет назад.

Напомним, вскоре перед майским инцидентом с буями на Нарве получил огласку проект, опубликованный на сайте правительства России, свидетельствующий о намерениях Москвы в одностороннем порядке изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Через некоторое время проект исчез с сайта.

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