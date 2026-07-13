Ексзаступник глави МЗС Британії оскаржив у суді звільнення через справу Мендельсона

Ексзаступник міністерки закордонних справ Оллі Роббінс подав судовий позов проти уряду Великої Британії у зв’язку із скандалом щодо призначення колишнього посла в США Пітера Мендельсона.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Раніше прем’єр-міністр Британії Кір Стармер звинуватив Міністерство закордонних справ на початку цього року у фіаско з перевіркою Мендельсона під час його призначення послом у США.

Роббінс був змушений піти у відставку за те, що у 2024 році затвердив допуск скандального експосла до секретної інформації – рішення, яке дозволило Мендельсону обійняти посаду посла у Вашингтоні.

Тепер ексзаступник міністерки закордонних справ стверджує, що діяв цілком коректно та дотримувався належних процедур урядової перевірки та затвердження. Він заявив, що уряд Стармера чинив тиск державних службовців, щоб ті схвалили це призначення.

Профспілка, що представляє державних службовців, повідомила в понеділок, 13 липня, що Роббінс вжив заходів для подання клопотання про судовий перегляд рішення про його звільнення.

"Я подаю цей позов з великим небажанням. Цього можна було б уникнути, якби прем’єр-міністр просто перепросив за свою помилку та компенсував моральну шкоду й фінансові збитки, яких вона завдала мені та моїй родині. Натомість тепер я змушений звернутися до суду з проханням визнати рішення прем’єр-міністра незаконними та необґрунтованими й скасувати їх", – сказав він.

Нещодавно оприлюднені документи свідчать про обіцянку Мендельсона тодішньому главі МЗС Девіду Леммі, що той не пошкодує про його призначення. Також у нових документах знайшли критику Мендельсона на адресу Стармера.

Писали, що британські законодавці вимагають надати їм право вето на призначення дипломатів після скандальної справи експосла Британії у США.

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