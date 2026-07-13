Трамп хоче, щоб сестра сенатора Грема тимчасово посіла його місце у Сенаті

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що порекомендував губернатору Південної Кароліни призначити сестру сенатора Ліндсі Грема на місце покійного законодавця після його раптової смерті у вихідні.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп написав, що порекомендував губернатору Генрі Макмастеру призначити "чудову сестру Ліндсі Грема, Дарлін, тимчасовою сенаторкою від великого штату Південна Кароліна".

"Це було б чудовою даниною пам’яті Ліндсі, який її дуже любив!" – написав президент США.

Як відзначає CNN, Грем був дуже близький зі своєю сестрою, Дарлін Грем Нордоне. Покійний сенатор став її опікуном, коли йому було трохи за 20, після того, як їхні батьки померли з різницею в 15 місяців.

Згідно із законодавством штату, Макмастер може призначити тимчасового сенатора, щоб заповнити місце Грема, яке зараз є вакантним. У понеділок вдень у Макмастера запланована пресконференція, на якій він розповість про життя Грема та оголосить про тимчасове призначення.

Тимчасовий сенатор виконуватиме обов’язки до кінця терміну повноважень, поки у штаті триватимуть праймеріз для визначення кандидата від Республіканської партії, який замінить Грема у виборчому бюлетені.

Ліндсі Грем помер раптово ввечері 11 липня у віці 71 року. В офісі померлого сенатора-республіканця оголосили, що попередні висновки експертизи вказують на пошкодження аорти як причину його раптової смерті.

10 липня сенатор зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора, зазначивши, що "Америка і світ втратили рішучого лідера".