Президент Фінляндії підписав закон для блокування мігрантів, які прямують з РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб підписав закон, що дає прикордонникам право блокувати шукачів притулку, які перетинають кордон з Росії, після того, як країна була змушена закрити свій кордон через наплив мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві Стубба, яку оприлюднила канцелярія глави держави.

За його словами, закон відступає від Конституції Фінляндії, але є життєво важливим для національної безпеки країни.

Він додав, що дискусії довкола закону свідчать про "сильну відданість" фінів національній безпеці та верховенству права.

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"Попри розбіжності в думках, у кожного в серці – найкращі інтереси Фінляндії. Підтримуймо завжди атмосферу дискусії, в якій ми слухаємо та поважаємо погляди одне одного", – резюмував президент Фінляндії.

Минулого тижня парламент Фінляндії ухвалив закон, що дає прикордонникам право розвертати шукачів притулку, які перетинають кордон з Росії.

З березня до країни не прибув жоден новий шукач притулку – Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці минулого року.

Фінляндія звинуватила Росію в тому, що вона перетворює міграцію на зброю, заохочуючи десятки мігрантів з таких країн, як Сирія і Сомалі, перетинати кордон. Кремль заперечує ці звинувачення. Гельсінкі вважає, що Москва заохочує перетин кордону у відповідь на вступ до НАТО Фінляндії, яка підтримує Україну.

Фінляндія також посилила безпеку закритого кордону з Росією.