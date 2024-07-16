Нідерланди можуть частково бойкотувати засідання під час угорського головування в ЄС

Нідерланди допускають лише частковий бойкот міністерських зустрічей на рівні ЄС, ініційованих угорським головуванням, на знак протесту проти поведінки Віктора Орбана.

Про це повідомляє ANP, пише "Європейська правда".

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф допускає, що Нідерланди час від часу будуть бойкотувати міністерські зустрічі, організовані угорським головуванням.

Він заявив, що Нідерланди не будуть вдаватися до цілковитого бойкоту, але допустив, що частковий бойкот можливий.

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"Орбан чітко заявив, що він не говорив від імені ЄС", – зазначив Схооф. Він додав, що Нідерланди будуть ухвалювати рішення окремо щодо кожної зустрічі у консультаціях з іншими країнами-членами.

Нагадаємо, шість країн ЄС вирішили бойкотувати міністерські зустрічі на час головування Угорщини на знак протесту проти поведінки угорського прем’єра Віктора Орбана після його "миротворчих" візитів.

Юридична служба Євросоюзу встановила, що переговори угорського прем’єра з правителем Росії суперечать договорам ЄС.

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