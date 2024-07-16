Нидерланды рассматривают лишь частичный бойкот заседаний венгерского председательства в ЕС
Нидерланды допускают лишь частичный бойкот министерских встреч на уровне ЕС, инициированных венгерским председательством, в знак протеста против поведения Виктора Орбана.
Об этом сообщает ANP, пишет "Европейская правда".
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф допускает, что Нидерланды время от времени будут бойкотировать министерские встречи, организованные венгерским председательством.
Он заявил, что Нидерланды не будут прибегать к полному бойкоту, но допустил, что частичный бойкот возможен.
"Орбан четко заявил, что он не говорил от имени ЕС", – отметил Схоф. Он добавил, что Нидерланды будут принимать решение отдельно по каждой встрече в консультациях с другими странами-членами.
Напомним, шесть стран ЕС решили бойкотировать министерские встречи на время председательства Венгрии в знак протеста против поведения венгерского премьера Виктора Орбана после его "миротворческих" визитов.
Юридическая служба Евросоюза установила, что переговоры венгерского премьера с правителем России противоречат договорам ЕС.
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