Активістам у Чехії загрожує ув’язнення за прапор України перед "російськими будинками"

У Чехії порушили кримінальну справу проти активістів з групи "Kaputin!", які до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну намалювали кількаметровий український прапор на тротуарі перед будинками, які орендує РФ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Seznam Spravy.

Активісти своєю акцією хотіли привернути увагу до річниці початку великої війни проти України та відсутності підтримки Києва з боку західних країн. У відповідь російські мешканці будинків кричали на них зі своїх балконів, один із жителів кинув у них яйце.

Тепер поліція хоче притягнути до відповідальності сімох осіб, які намалювали український прапор у празькому районі Бубенч у лютому, перед житловим комплексом, який орендує РФ. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі за пошкодження майна.

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Aktivisté u ruských domů v Praze, které pronajímá Rusko, připomněli dva roky od ruské agrese proti Ukrajině. V areálu namalovali na dlažbu ukrajinskou vlajku. https://t.co/bHnoLiOJvP pic.twitter.com/oN6peRpNZ7 – Deník N (@enkocz) February 23, 2024

Речник празької поліції Ріхард Грдіна зазначив, що завдані збитки у результаті акції становлять близько 50 тисяч чеських крон, і що розмальована територія є охоронюваною зоною.

"Я можу підтвердити, що у цій справі було розпочатом кримінальне провадження. У цьому випадку йдеться про кримінальний злочин, оскільки завдані збитки були оцінені експертним висновком у майже 50 тисяч чеських крон.

Семеро осіб підозрюють у скоєнні злочину – пошкодження іноземної власності, оскільки вони вчинили цей акт на об'єкті, який користується захистом відповідно до іншого правового регулювання", – пояснив Грдіна.

Прапор України намалювали прямо біля житлового комплексу посольства Росії, у дворі огородженого комплексу. За словами активістів, ця територія є громадською та власністю чеської держави, і російське посольство не має договору на її використання.

Член групи "Kaputin!" Вацлав Немец був здивований звинуваченнями. "Ми вважаємо, що, враховуючи весь контекст, це мало б бути проступком. Для нас не йшлося про пошкодження чужого майна. Це був політичний протест, який ми вважаємо набагато серйознішим, ніж якийсь малюнок на тротуарі", – сказав він.

Група "Kaputin!" виступає проти російської агресії в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. У минулому вона неодноразово публічно виставляла статую, що зображає главу Росії Владіміра Путіна, на золотому унітазі.



Також група виставляла на аукціон статую оголеного Путіна, щоб купити дрон для України.