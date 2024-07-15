На грецькому Криті борються з лісовою пожежею

На грецькому острові Крит гасять лісову пожежу, що спалахнула у зелених насадженнях, та евакуювали мешканців кількох прилеглих населених пунктів.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася близько 17 години у зелених насадженнях у центрально-південній частині острова, на південь від його адміністративного центру Іракліон. На перших етапах вона рухалася у бік населених пунктів.

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Пожежно-рятувальна служба оголосила про необхідність евакуації із селищ Ано Акріа, Като Акріа, Атсипадес та Морія, людей з цієї місцевості закликали їхати південніше до містечка Асімі.

З пожежею борються кілька десятків пожежників та близько 20 одиниць техніки, у тому числі три спецлітаки.

За кілька годин повідомили, що пожежа вже не становить великої загрози.

"На цей час пожежники борються з розкиданими осередками. У певний момент вогонь рухався у напрямку населених пунктів, але його просування вже зупинили", – пояснив речник місцевої пожежно-рятувальної служби.

Нагадаємо, у Греції та у Східній Європі, як і в Україні, триває екстремальна спека. Від лісових пожеж на тлі спекотної сухої погоди потерпають також Північна Македонія та Республіка Сербська, що у складі БіГ.

У Румунії через сильну спеку кількість дзвінків на номер служби екстреної допомоги сягнула майже 100 тисяч.

Тим часом у німецькій Баварії цими вихідними випав рясний град, після якого місцевість виглядала немов вкрита снігом.