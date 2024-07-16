В Греции из-за сильной жары ограничили работы под открытым небом

Правительство Греции приказало некоторым компаниям не позволять своим работникам выполнять отдельные работы на открытом воздухе в послеобеденное время из-за жары, от которой страдает страна.

Такое распоряжение выдало Министерство труда, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

С полудня и до 17:00 со вторника по пятницу придется приостановить работы, в частности, строителями, поставщикам продуктов питания и курьерам.

Ожидается, что столбик термометра в некоторых частях Греции поднимется до 42-43 градусов по Цельсию.

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С июня в Греции неоднократно наблюдались случаи, когда высокие температуры нарушали повседневную деятельность, а после самой теплой за всю историю наблюдений зимы, которую ученые связывают с глобальным изменением климата, вспыхнули сотни лесных пожаров.

Метеорологи говорят, что температура не сильно снизится до конца июля.

Поскольку на большей части Греции дождей почти не бывает, многие острова, которые привлекают миллионы туристов летом, столкнулись с проблемой нехватки воды.

В прошлом месяце в результате сильной жары в Греции погибли по меньшей мере шесть туристов, в том числе известный британский телеведущий Майкл Мосли.