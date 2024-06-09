На грецькому острові знайшли тіло британського ведучого, зниклого кілька днів тому

На грецькому острові Сімі знайшли мертвим британського телеведучого і прихильника здорового способу життя лікаря Майкла Мослі.

Про це повідомив у неділю агентству Reuters заступник мера острова, пише "Європейська правда".

67-річний Мослі вважався зниклим безвісти з середи. Він зник після того, як пішов на прогулянку по прибережній стежці в спекотну погоду.

Речниця поліції Константина Дімогліду раніше заявила, що тіло людини, якою, як вважають, є Мослі, знайшли в районі Агія Марина, але ідентифікація тіла ще не завершена.

Реклама:

Інший представник поліції сказав, що тіло знайшли на скелястій місцевості, недалеко від моря, спростувавши попередні повідомлення про те, що його знайшли в печері.

Поліція розслідує місце події. Про причину смерті британця не повідомляють.

Мослі, який перебував на острові зі своєю дружиною, востаннє бачили живим в обідню пору у середу. Його зникнення спричинило початок пошукової операції.

Джерело в поліції повідомило BBC News, що загиблий був мертвий "кілька днів".

Мослі вивчав медицину в Лондоні та отримав кваліфікацію лікаря, а останні кілька десятиліть працював ведучим, документалістом, журналістом і автором. Він відомий телевізійними програмами, зокрема "Довірся мені, я лікар" і подкастом "Just One Thing" на BBC Radio 4.

Нагадаємо, у п'ятницю в регіоні Реста на грецькому острові Хіос спалахнула лісова пожежа.

А 7 квітня Греція підвищила рівень загрози через лісові пожежі до другого найвищого.