Фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі над Балтійським морем

Фінські та шведські винищувачі здійснили перехоплення двох російських військових літаків над Балтійським морем.

Про це 17 липня повідомили у пресслужбі Об’єднаного командування Повітряних сил НАТО, пише "Європейська правда".

Об’єднаний центр повітряних операцій НАТО у німецькому місті Юдем 15 липня повідомив, що над Балтійським морем над міжнародними водами фіксують два російських винищувачі, що прямують з Калінінградської області до основної частини РФ.

Їх помітили також фінські та шведські моніторингові центри, після чого обидві країни підняли своїх пілотів для перехоплення. Російські винищувачі не мали плану польоту, не тримали зв’язок з цивільними авіадиспетчерами і не використовували сигналів транспондера.

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"Фінські та шведські винищувачі здійснили перехоплення у тісній координації з Об’єднаним центром повітряних операцій НАТО. Це рутинне завдання підтверджує рівень інтеграції обох союзників", – зазначили у комюніке.

Нагадаємо, у червні Швеція зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником Су-24 вперше з того часу, коли стала повноправним членом НАТО.

Перед тим про схожий інцидент заявила Фінляндія, це також був перший подібний випадок з моменту вступу країни до НАТО минулого року.