Греція у найспекотніші години закрила Акрополь для туристів

Греція обмежила допуск туристів до туристичного об'єкту Акрополь з полудня до 17:00 у середу через екстремальну спеку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini.

За словами влади, це рішення ухвалили, щоб захистити від надмірної спеки як працівників, так і відвідувачів туристичного об'єкту.

У Греції очікують, що в середу у деяких регіонах країни температура сягне 43 градусів за Цельсієм.

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Водночас грецька влада перебуває у стані підвищеної готовності до лісових пожеж, від яких балканська країна потерпає щоліта.

Напередодні уряд Греції наказав деяким компаніям не дозволяти своїм працівникам виконувати окремі роботи на відкритому повітрі в післяобідній час через спеку, від якої потерпає країна.

З червня у Греції неодноразово спостерігалися випадки, коли високі температури порушували повсякденну діяльність, а після найтеплішої за всю історію спостережень зими, яку вчені пов'язують з глобальною зміною клімату, спалахнули сотні лісових пожеж.

Минулого місяця внаслідок сильної спеки в Греції загинули щонайменше шестеро туристів, у тому числі відомий британський телеведучий Майкл Мослі.