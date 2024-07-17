Греция в самые жаркие часы закрыла для туристов Акрополь

Греция ограничила допуск туристов к туристическому объекту Акрополь с полудня до 17:00 в среду из-за экстремальной жары.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.

По словам властей, это решение приняли, чтобы защитить от чрезмерной жары как работников, так и посетителей туристического объекта.

В Греции ожидают, что в среду в некоторых регионах страны температура достигнет 43 градусов по Цельсию.

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В то же время греческие власти находятся в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам, от которых балканская страна страдает каждое лето.

Накануне правительство Греции приказало некоторым компаниям не позволять своим работникам выполнять отдельные работы на открытом воздухе в послеобеденное время из-за жары, от которой страдает страна.

С июня в Греции неоднократно наблюдались случаи, когда высокие температуры нарушали повседневную деятельность, а после самой теплой за всю историю наблюдений зимы, которую ученые связывают с глобальным изменением климата, вспыхнули сотни лесных пожаров.

В прошлом месяце в результате сильной жары в Греции погибли по меньшей мере шесть туристов, в том числе известный британский телеведущий Майкл Мосли.