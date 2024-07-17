Новий уряд Британії планує найбільшу за 25 років реформу парламенту

Лейбористський уряд Великої Британії на чолі із сером Кіром Стармером офіційно оголосив про наміри реформувати верхню палату парламенту – Палату лордів, скоротивши її чисельність і встановивши обмеження за віком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Independent.

Законопроєкти, оголошені британським монархом Чарльзом III у так званій королівській промові (де викладається програма нового уряду), передбачають скасування практики спадкового перства – тобто передання місць у Палаті громад у спадок.

В офіційному документі, присвяченому законопроєкту про Палату лордів, йдеться про те, що в XXI столітті не можна резервувати майже 100 місць за людьми, народженими в певних сім'ях.

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Такі спадкові пери до того ж звільняються від перевірок, на відміну від призначених членів Палати лордів – вони отримують свій статус за поданням прем’єр-міністра.

Також Чарльз III оголосив, що в межах нижньої палати – Палати громад – утворять "комітет із модернізації", який матиме на меті "підвищити рівень стандартів, поліпшити методи роботи і реформувати процедури".

Попередню реформу верхньої палати парламенту Британії здійснив ще Тоні Блер: він скоротив кількість спадкових перів до 90. Цей крок мав бути короткостроковим компромісом на шляху до більш масштабної реформи, але за 25 років її так і не втілили.

Палата лордів Великої Британії не відіграє вирішальної ролі в законодавчому процесі, але її рішення все одно потрібне для ухвалення законів. Члени Палати лордів засідають там довічно, через що їхня кількість більша, ніж у Палаті громад – наразі це 775.

Лейбористська партія традиційно виступала за ліквідацію Палати лордів, але на чолі з нинішнім лідером Кіром Стармером поки відмовилась від цієї пропозиції на користь м’якших обмежень. Серед них – обмеження віку перів 80 роками.

Нагадаємо, у промові Чарльза III також прозвучало зобов'язання лейбористів продовжити підтримку України.