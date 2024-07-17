Новое правительство Британии планирует крупнейшую за 25 лет реформу парламента

Лейбористское правительство Великобритании во главе с сэром Киром Стармером официально объявило о намерениях реформировать верхнюю палату парламента – Палату лордов, сократив ее численность и установив ограничения по возрасту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Independent.

Законопроекты, объявленные британским монархом Чарльзом III в так называемой королевской речи (где излагается программа нового правительства), предусматривают отмену практики наследственного первенства – то есть передачи мест в Палате общин по наследству.

В официальном документе, посвященном законопроекту о Палате лордов, говорится, что в XXI веке нельзя резервировать почти 100 мест за людьми, рожденными в определенных семьях.

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Такие наследственные пэры к тому же освобождаются от проверок, в отличие от назначенных членов Палаты лордов – они получают свой статус по представлению премьер-министра.

Также Чарльз III объявил, что в рамках нижней палаты – Палаты общин – будет создан "комитет по модернизации", целью которого будет "повысить уровень стандартов, улучшить методы работы и реформировать процедуры".

Предыдущую реформу верхней палаты парламента Британии осуществил еще Тони Блэр: он сократил количество наследственных пэров до 90. Этот шаг должен был быть краткосрочным компромиссом на пути к более масштабной реформе, но за 25 лет ее так и не воплотили.

Палата лордов Великобритании не играет решающей роли в законодательном процессе, но ее решение все равно необходимо для принятия законов. Члены Палаты лордов заседают там пожизненно, из-за чего их количество больше, чем в Палате общин – сейчас это 775.

Лейбористская партия традиционно выступала за ликвидацию Палаты лордов, но во главе с нынешним лидером Киром Стармером пока отказалась от этого предложения в пользу более мягких ограничений. Среди них – ограничение возраста пэров 80 годами.

Напомним, в речи Чарльза III также прозвучало обязательство лейбористов продолжить поддержку Украины.